"Sentía que podía marcar desde donde fuera, pero Ferguson me dejó fuera de la final de 2011"

El Barcelona se impuso por 3-1 al Manchester United en 2011 en uno de los mejores partidos que se recuerdan por parte de un equipo en una final de la Champions.

Los azulgranas controlaron a la perfección al equipo 'red devil' e incluso Rio Ferdinand, un jugador importantísimo en aquel equipo, lo reconoció hace poco.

Dimitar Berbatov, delantero del Manchester United, desveló en 'TalkSPORT' cómo Ferguson le comunicó que no iba a poder jugar.

"Fue antes del partido. Me llamó y me dijo: 'Berbs, me duele mucho, pero tengo que dejarte fuera de la final'. Aquello fue duro de escuchar, era uno de los goleadores del equipo y de la Premier League", explicó el búlgaro.

El internacional con el combinado europeo reconoció que se sentía con una gran confianza: "Me sorprendió porque tenía una confianza increíble. Sentía que podía marcar tirando desde cualquier sitio".

No es la primera vez que se habla de esa sorprendente ausencia. Ferguson ya habló de la no participación del búlgaro en aquel partido: "En Wembley, dejé fuera a Berbatov y no se lo tomó bien. No se lo merecía. Ningún jugador se merece quedarse fuera de una final. Por eso, los jugadores siempre intentamos que nos dejen tener más suplentes en las finales".