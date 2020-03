"Sentía que Simeone me estrangulaba suavemente..."

Gary Neville pasó por el Valencia y admitió todos sus errores y su forma de llevar el equipo, entre otras muchas cosas en una entrevista en 'Sky Sports'.

"Lo último que necesitaba el Valencia era un entrenador sin experiencia y yo era una persona sin experiencia", indicó.

El técnico y comentarista habló sobre lo que sintió cuando se midió a técnicos como Ernesto Valverde y Diego Pablo Simeone.

"Valverde cambió su sistema tre veces y siempre estuvo un poaso por delante de mí. Sentía como si estuviera jugando conmigo como si fuera de pequeño títere. Con Simeone sentí que Simeone me estrangulaba suavemente y me estaba torturando en términos de fútbol durante 90 minutos. Al final del partido fui a estrecharla la mano y él pasó junto a mí y no me gustó", explicó.

En cuanto al Valencia, Gary Neville hizo hincapié en que no se adaptó: "No me adapté y no me preparé. Dicho esto, me encantó estar en Valencia y me encantó el desafío, la ciudad y el haberme lanzado a por ello. Lo peor sería mirar hacia atrás después de haber dicho no. Me alegro de no haberlo reprimido".