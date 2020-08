El RB Leipzig dejó fuera al Atlético del sueño de la Champions. Y, tras la derrota, los 'colchoneros' hacen balance de la temporada.

Saúl admitió en las redes que no fue el mejor curso del Atlético. "Nos despedimos de una temporada que ha sido peculiar para todos. Ser del Atleti es insistir, insistir y volver a insistir. Ser del Atleti es caer las veces que haga falta y levantarse. Porque no fracasa el que se cae sino el que no se levanta y vuelve a intentarlo", publicó en sus redes sociales.

"Muchas gracias por vuestro apoyo y hacernos sentir siempre vuestro calor de cerca. Ojalá vaya todo a mejor para volver a teneros cerca como hacéis siempre. Ahora toca pensar en la próxima temporada. Aupa Atleti", transmitió en su mensaje a la afición.

Tras caer ante el RB Leipzig en los cuartos de final, Saúl entonó el 'mea culpa'. "Los jugadores como yo tenemos que leer más rápido el partido", lamentó.