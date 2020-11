'SER': el Atleti ofreció a tres jugadores en verano para recuperar a Griezmann

En una semana donde se ha vuelto a polemizar sobre la relación entre Leo Messi y Antoine Griezmann y su difícil aclimatación al Barcelona, 'Cadena SER' cuenta que el delantero francés tuvo la opción de regresar este pasado verano al Atlético de Madrid.

Según explicó el periodista Sique Rodríguez en 'Carrusel Deportivo', el Atlético quiso volver a vestir a Griezmann de rojiblanco y para ello ofreció un trueque donde ponía hasta tres jugadores encima de la mesa para convencer a Josep Maria Bartomeu.

Los futbolistas en cuestión eran Mario Hermoso, Thomas Lemar y Álvaro Morata. Sin embargo, el presidente del Barça decidió rechazar la oferta por considerarlo intransferible, algo que él mismo confirmó en una entrevista para 'Barça TV'. Claro que en ella también metía a Semedo, que se fue a los Wolves.

Tras un año en el que Joao Félix no había terminado de explotar y conscientes de las dificultades de Griezmann en Barcelona, los rojiblancos fueron a por él con la baza de Diego Pablo Simeone y su estrecha relación, tal y como explica el citado medio.

En la víspera del Atlético-Barça, el delantero francés ha estado en boca de todos por la polémica desatada en su entorno sobre su mal entendimiento con Messi. Primero fue su ex consejero Éric Olhats, quien reculaba este mismo sábado después de haber dicho que el argentino "no le pasaba ni un balón".

Después llegó su tío Emmanuel Lopès. "Estaba convencido de que él no iba a tener éxito en los seis primeros meses, pero lo que no esperaba es que durase un año. Además, con Messi sé lo que pasa dentro del Barça y no es fácil", dijo a los días en 'El Chiringuito de Jugones'. Un clima de tensión que explotó con el enfado de Messi, cuestionado por el asunto, a su llegada al aeropuerto de Barcelona.

La situación de Antoine Griezmann sigue sin ser sencilla en el Barça, se lleve mejor o peor con Messi. Esta temporada apenas lleva dos goles y una asistencia en nueve partidos, y sigue sin cuajar en el esquema de Ronald Koeman pese a que ha combinado el puesto de extremo con el de '9'. Ahora, se mide a un Atleti que, aparentemente, quiso tenerle de vuelta en verano.