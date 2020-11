'SER': Jordi Farré habría hablado con el padre de Neymar para tantear su fichaje

Desde la distancia, Neymar Jr observa cómo su nombre está en boca de varios precandidatos a presidir el FC Barcelona. El de momento delantero del PSG sirve de promesa electoral, aunque se desconoce cuál es su grado de compromiso para dar un paso que más bien depende de su club.

El primero en mencionarlo fue Emili Rousaud. El ex vicepresidente de Bartomeu prometió fichar a "dos jugadores 'top', uno de ellos Neymar", y aseguró que estaba "trabajando" en su regreso. Eso sí, lo fiaba todo a que retirase las demandas que tenía puestas contra la entidad.

Pues bien, este viernes, el programa 'Què t'hi Jugues' de 'SER Catalunya' asegura que Jordi Farré, el impulsor de la moción de censura contra Bartomeu y también precandidato, habría iniciado también contactos para tratar de incluir formalmente a Neymar en su programa.

Según esta emisora, Farré habría mantenido una conversación directa con Neymar sénior, el padre del delantero del PSG, para conocer de primera mano su situación y su predisposición. En este caso, la intención sería evitar que renueve y ficharlo como agente libre en 2022.

Precisamente Jordi Farré fue protagonista durante la mañana por una entrevista en el programa 'A Diario' de 'Radio Marca' donde, cuestionado por la promesa de Emili Rousaud, se hizo de algún modo el sueco con Neymar.

"Estamos trabajando para traer a los mejores con el director deportivo y el secretario. Si ellos me dicen que Neymar es el mejor, iré a por él. Además él tiene ganas de venir al Barça. Eso y ser de los mejores hacen que tenemos que ir a por él", aseveró Farré, quien echaba en cara el juego de nombres: "No voy a sacar ni un cromo, no creo que esto sea lo que los socios quieren".

No obstante, reconocía claramente ese deseo por recuperar al delantero brasileño, que abandonó el Barcelona en el verano de 2017 de manera polémica. En su caso, el asunto está en traerlo en 2022 como libre y no pagando un traspaso que en estos momentos es inaccesible para un Barça en plena reducción de su masa salarial.