'SER': la RFEF no paga por la Supercopa al Valencia porque no devolvió el contrato

El Valencia anunció meses atrás que presentaría una denuncia contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por el reparto económico de la Supercopa de España. Y en la actualidad, 'SER Deportivos Valencia' y 'AS' cuentan que la guerra sigue abierta.

Al parecer, por la RFEF no ha aparecido aún ninguna demanda de la entidad 'che', que ahora reclama que el organismo presidido por Luis Rubiales le debe 1,7 millones de euros derivados de su participación en el torneo, celebrado en enero en Arabia Saudí.

Según los citados medios, fuentes de la Federación cuentan que esta no ha pagado tal cantidad "porque el Valencia no devolvió en su día el contrato firmado", por lo que ni siquiera se plantean abonar esta cantidad.

Ocurrió que el Valencia, tras recibir la propuesta de la RFEF, protestó por el reparto y anunció la mencionada demanda, pero no devolvió el documento firmado por los responsables del club. Un error que le podría dejar sin derecho a ver un euro de lo reclamado.

Por otra parte, 'AS' cuenta que el Valencia no ha recibido respuesta alguna de la RFEF tras exigir el audio del VAR en el gol de Iago Aspas ante el Celta. La polémica reside en que no se mostró la línea del fuera de juego en la realización, algo que el organismo relacionó con un error particular de un técnico.