'SER': Laporta se presentará a las elecciones del Barcelona

La vuelta de Joan Laporta a la presidencia del Barcelona está un paso más cerca de ser una realidad. El ex mandatario aún no lo ha confirmado, pero no son pocos los medios que ya lo dan por hecho.

En concreto, el programa 'Què T'hi Jugues' de la 'Cadena SER', ha asegurado que será oficial en breve. Laporta, quien ya presidió el club azulgrana entre 2003 y 2010, se presentará a las elecciones de marzo.

Ya son cinco los precandidatos. Cuatro son oficiales (Víctor Font, Lluís Fernández Alá, Agustí Benedito y Jordi Farré), y el otro, Laporta, va a serlo en breve.

Laporta será, como explica 'AS', un gran escollo para Font, el candidato que más precampaña ha hecho hasta la fecha. Los votos de castigo a la actual directiva se podrían dividir entre ambos, y no parece que vayan a unir fuerzas. Al menos, por ahora.

El ex mandatario ya estaría construyendo el proyecto y confeccionando el equipo que lo debe acompañar. En las elecciones de 2015, que ganó Josep Maria Bartomeu, Laporta quedó en segunda posición con 15.615 votos.

Lo que falta por conocer es contra quién se presentarán, ya que la actual directiva aún no tiene un candidato 'continuista', pues Jordi Roche, otro posible pretendiente al trono, rechaza de plano dicha etiqueta, quizá consciente de que traerá más problemas que ventajas.

La candidatura de Laporta llega en un momento de crisis interna en el Barcelona, agravada por el 'caso Messi', el cual fue el detonante de la recogida de firmas para provocar una moción de censura en la actual Junta, presidida por Josep Maria Bartomeu.