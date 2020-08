'SER': Messi no está obligado a pagar 700 millones si rompe con el Barça

A Messi acaba de abrírsele una puerta nueva para romper por el Barça si lo necesita. 'El Larguero' informa de que no tiene que pagar 700 millones de euros de su cláusula por rescindir su contrato actual si esto sucede a partir de la temporada 2019-20.

La 19-20 es la que acaba de acabar, y desde ahí es desde donde terminaba la obligación de abonar semejante cantidad para garantizar su salida abrupta del equipo. En su lugar, el argentino podría marcharse de la Ciudad Condal... sin pagar nada.

Esto le vendría de perlas al capitán en caso de que opte por irse rompiendo completamente con una directiva en la que no confía. Se ha informado mucho últimamente de que la intención de Josep Maria Bartomeu, presidente, está lejos de dejarle libre.

De hecho, Leo tiene en mente no acudir a las pruebas PCR de pretemporada, por las que tiene que pasar todo jugador del Barça para poder ponerse a las órdenes de Ronald Koeman, el nuevo entrenador. Si Messi no las pasa, no podrá empezar a trabajar.

Una salida de mutuo acuerdo deja de ser elemental

Cuando se pensaba que Messi tenía que pagar 700 millones de euros para romper su contrato con el club, estaba claro que la opción preferente era una marcha de mutuo acuerdo. Si no, el jugador tendría que abonar una cantidad enorme, él mismo o el club que le pretenda (City, Inter, Chelsea, PSG...).

Que no esté obligado a pagarlos tacha el acuerdo con Bartomeu como algo elemental de la lista de opciones para que cambie de colores, que es su deseo actualmente. En resumen, este es un nuevo vuelco en el caso que deja la situación más proclive a que Leo se vaya.