Serbia llora la muerte de Radomir Antic

Serbia llora la muerte del entrenador Radomir Antic, su "maestro futbolista de todos los tiempos", a los 71 años de edad. La noticia la publicó el Atlético de Madrid y varias personalidades y entidades del mundo balompédico se apresuraron a mostrar sus condolencias.

"Antic marcó la historia del fútbol como jugador y como experto", recordó este martes el presidente serbio, Aleksandar Vucic, tras expresar sus condolencias a los familiares y su pesar por el fallecimiento de "una de las personalidades más eminentes de nuestro deporte y el deporte mundial".

"Algunos de los mejores clubes del mundo han perdido a un gran profesional y entrenador extraordinario, y nosotros, al maestro futbolista por todos los tiempos", añadió Vucic en declaraciones al diario 'Kurir'.

Marco Pantelic, vicepresidente de la Federación de Fútbol de Serbia y antiguo jugador de la Selección encabezada por Antic, lo recordó como "único, un grande del fútbol nuestro y el mundial", informó el rotativo 'Blic'.

"Fue, para mí, un honor ser parte del equipo que, con él a la cabeza, trajo mucha alegría a Serbia", dijo Pantelic.

Se despidieron de Antic también los clubes belgradenses Partizan y Estrella Roja, así como la Federación de Fútbol serbia, que indicó que su muerte "deja el vacío en los corazones" y que "Serbia está orgullosa de haber tenido a un hombre como él".

"Los grandes no se van, solo nos contemplan desde otro lugar. ¡Para siempre, tu capitán!", manifestó en Instagram Dejan Stankovic, entrenador del Estrella Roja y capitán de la Selección cuando Antic encabezaba el equipo nacional.

Por su parte, el ex jugador Nenad Bjekovic se mostró consternado por la noticia: "Estoy tan sorprendido... No me lo creo todavía. No sabía que estaba enfermo. Es un choque, choque, choque", declaró a 'Blic'.

Antic no solo fue técnico del Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona, también entrenó al Zaragoza, al Oviedo y al Celta, además de haber sido seleccionador de Serbia en el Mundial de 2010. Su carrera en los banquillos concluyó con la dirección de dos equipos chinos: el Shandong Luneng y el Hebei Zhongji.

Radomir Antic nació en Zitiste, antigua Yugoslavia, el 22 de noviembre de 1948.