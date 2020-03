Sergi Guardiola pudo ser el sustituto de En-Nesyri en Butarque

En apenas dos semanas, Leganés y Real Valladolid se verán las caras en Butarque. Sergi Guardiola defenderá la camiseta blanquivioleta. Una circunstancia que podría no haberse producido si se hubiera concretado el interés 'pepinero' en el delantero durante el mercado invernal.

Según publicó este domingo el diario 'AS', la entidad del sur de Madrid estaba muy interesada en la contratación de Guardiola en el mes de enero. Hasta el punto de que estaba dispuesta a invertir entre ocho y nueve millones de euros en su contratación.

La operación se habría sufragado en su totalidad con el dinero ingresado tras la salida de En-Nesyri, por el que el Sevilla pagó la cláusula de 20 millones de euros. No en vano, el interés surgió a raíz de tener que buscar un sustituto para el marroquí.

La intención de los pepineros fue trasladada a los agentes del jugador, pero el Real Valladolid no llegó a recibir ninguna propuesta, aunque tampoco estaba dispuesto a aceptarla. Después, el Barça pagó la cláusula de Braithwaite y quién sabe si en Butarque no se terminaron arrepintiendo de no haber fichado a Guardiola.