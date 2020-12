Sergio, al Metropolitano sin miedo

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, ha indicado este jueves, en rueda de prensa telemática, que la idea del equipo es "ganar siempre" sea quien sea el rival y, en este caso, son conscientes de que juegan en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid pero van con "confianza".

"Vamos sin miedo, porque los antecedentes en partidos ante equipos grandes nos avalan, ya que se ha ofrecido un gran nivel y solo ha faltado la puntilla, y el objetivo es ser mejores, que ellos no den su mejor versión y tratar de hacer un partido perfecto", ha añadido.

De hecho, para el técnico catalán "el hecho de poder volver a jugar en este escenario, ante un rival de entidad, motiva, y las sensaciones son que "se puede ir a por él" y buscar la sorpresa ante un rival que le "gusta", al igual que "el estilo del Cholo", de ahí que "con la correspondiente distancia", lo tengan como referente.

Para este encuentro, Sergio ha desvelado que deberá "hacer cambios" con respecto a los últimos compromisos ligueros, ya que Guardiola es baja segura, al arrastrar molestias en la pierna, y Orellana "es muy difícil" que pueda jugar, lo que podría dar lugar también a una variación en el sistema de juego.

En este sentido, ha reconocido que podría darse la posibilidad de volver a jugar con un solo delantero y un media punta, en vez de sacar a Weissman y a Marcos André como referentes en ataque, y dejar esa opción de los dos delanteros en la recámara.

"Sacaremos el mejor once que creamos posible para jugar ante el Atleti y, aunque en este caso habrá cambios, debido a las bajas, ahora tenemos la posibilidad de poder realizar menos rotaciones y mantener una continuidad en el bloque, al jugar un partido por semana, y no cada tres días", ha precisado.

En su opinión, la clave de este partido es "igualar su frecuencia, su intensidad, saber dónde van, cuál es su estilo y su plan de trabajo, y hacer que corran hacia atrás, que vean que hay profundidad en nuestras jugadas y tener personalidad para enfrentar sus individualidades y su presión cuando tengamos el balón".

Considera que su equipo "ha recuperado parte de esa esencia" que tenía, aunque "queda un poco más para que sea completo", porque en el debe está "dejar la portería a cero, seguir minimizando los errores individuales y certificar las ocasiones de gol evidentes que se crean".

Además, también es importante controlar los penaltis "porque hacer cinco en once partidos, supone un handicap muy importante para dejar la portería a cero", para lo cual hay que tener "más tranquilidad en el área, leer mejor las jugadas, y que el ímpetu de querer hacer las cosas pronto no quite temple".

Respecto a la defensa que el presidente del club, Ronaldo Nazário, ha hecho sobre su trabajo, ha apuntado que "es un privilegio que se acerque a los entrenamientos, y supone un refuerzo tremendo solo el verle allí, transmitiendo su confianza, porque Ronaldo es un icono", de ahí su invitación para que vaya siempre que pueda "porque su presencia es un chute de fortaleza", ha concluido.