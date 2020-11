Sergio aseguró tener la confianza del club a pesar de los resultados

El entrenador del Valladolid, Sergio González, comentó en rueda de prensa, tras la derrota de su equipo ante el Villarreal, que la versión que ofrecieron los suyos en la segunda mitad es el camino que deben seguir para poder salir de la complicada situación en la que se encuentran como colistas de la categoría.

"Nos hemos mirado a la cara en el descanso y nos hemos dicho que no podíamos seguir así. En la primera parte no hemos sido nosotros, hemos estado lejos de competir y de ser el equipo que debíamos ser. Mientras que el de la segunda es el Valladolid que queremos", aseguró.

"Queda mucho, pero no podemos ser el de la primera parte, debemos ser el de la segunda, ese es el camino. Esa es la primera piedra y de ahí debemos seguir para buscar salir de abajo. Debemos salir al campo como hemos salido tras el descanso", insistió.

"Llega el partido y llegan las dudas. Al inicio sales atenazado, sales y es complicado. Debemos ser conscientes que somos últimos, pero debemos olvidarlo en el campo", agregó.

Preguntado por su continuidad al frente del equipo señaló: "Durante la semana ya se ha hablado de eso, los jugadores me miran a la cara y piensan que yo soy el que puede sacarles de ahí. El club me traslada confianza, ellos quieren que lo saque yo, y eso me da fuerzas y me emociona. Creo que lo puedo sacar y que solo falta un 'click' para cambiar esto. Pero noto esa confianza por parte de todos".