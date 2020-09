Sergio calificó de "una mala tarde" la derrota ante el Betis

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, ha calificado como "una mala tarde" la pasada por su equipo este domingo en el Benito Villamarín, donde el Betis ha derrotado a un conjunto castellano (2-0) "con muchas dudas y bastante desorganizado, sobre todo al principio".

"No parecíamos el Real Valladolid. La primera parte ha sido muy deficiente, lo bueno ha sido que nos ha pasado ahora. En la segunda parte hemos sido más nosotros. Pero no podemos salir así, no sé si ha sido un problema de activación. Debe servirnos de escarmiento", ha añadido Sergio.

El técnico catalán lamentó que "la jugada del 1-0 -un penalti por manos de Óscar Plano- genera dudas, pero no es el detonante del mal partido" de sus futbolistas y prefiere "no escudarse en el VAR, sino en los errores propios. No hay excusas".

Sergio insistió en que su plantel ha hecho "la misma activación de siempre", a pesar de lo cual ha protagonizado un mal arranque y ha sufrido "dos lesiones musculares", lo que indica que "todos los futbolistas están muy en el límite. Hay que corregir lo que se hace mal para tener el menor número de lesionados posible", dijo.