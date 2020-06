Sergio cree que el Sevilla es "el que más corre de la Liga"

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, prepara nuevos cambios, con respecto al anterior partido ante el Getafe, para enfrentarse a un Sevilla que, según ha advertido, "es el equipo que más corre de LaLiga y el que más va a exigir físicamente".

La "locura" de este tramo final de la competición incluye altas temperaturas, escaso tiempo de recuperación entre un compromiso y otro, y no poder tener el apoyo de la afición, pero "es necesario seguir aislándonos de todo ello y centrarnos solo en el aspecto deportivo para poder lograr el objetivo cuanto antes", señaló.

En rueda de prensa telemática, el técnico catalán confirmó para la visita al Sánchez Pizjuán las bajas de Sandro, Pedro Porro y Joaquín, que también sufre molestias, mientras que son duda Guardiola y Matheus, cuya evolución se seguirá en el entrenamiento de esta tarde para decidir si entran en la convocatoria o no.

El técnico se plantea modificaciones en el once inicial, que no en el sistema de juego, ya que el Valladolid, destacó, "debe seguir manteniendo sus señas de identidad", con esa defensa sólida y con la firme intención de "hacer correr hacia atrás" al Sevilla, ya que si no se crea peligro el conjunto andaluz "va a tener todo el control del juego".

Sergio González indicó que el Sevilla "es un gran equipo, en el que Lopetegui ha hecho un trabajo brutal, que cuenta con dos laterales que son carrileros/extremos y tienen mucho recorrido, que trabaja bien las transiciones y combina mucho por dentro para luego sorprender por fuera".

"El Sevilla es un equipo muy consistente, con muchas virtudes y un gran registro físico y técnico, que tiene mucho la posesión de la pelota y cuenta con jugadores de una calidad increíble", añadió el entrenador del Real Valladolid, quien buscará "la mejor alineación para tratar de sorprenderles".

Un once inicial en el que también deberá tener en cuenta la acumulación de tarjetas de varios jugadores, que están a punto de cumplir ciclo de sanción, lo cual es un problema añadido a las lesiones y al cansancio que se va acumulando en los futbolistas, de los que el entrenador destacó "el gran esfuerzo que están realizando".

Respecto a las palabras de reconocimiento del técnico del Sevilla respecto al Real Valladolid, Sergio González agradeció que se valore fuera el trabajo de sus jugadores, sin dejar de centrarse en lo que se deberá hacer para salir con algo positivo de esta cita liguera.

"Hay que pensar en nuestro juego, en cómo minimizar las virtudes del rival y potenciar las nuestras, en buscar el mayor rendimiento a los jugadores que salten al césped y seguir adaptándonos a este ritmo de partidos y a lo que va surgiendo", insistió.

También hizo hincapié en la importancia de aprender a acatar la mayor exigencia de los árbitros en lances del juego como saltar con los brazos extendidos y de "saber jugar con y sin balón", con esos gritos de los banquillos que se oyen más o con dolencias fingidas.

Debido a la dificultad de afrontar los encuentros que restan por disputar y ante el aumento del cansancio acumulado por los jugadores y de posibles lesiones, el técnico catalán ha preparado a otros tres jugadores del equipo filial -Corral, Víctor García y Vilarrasa-, para que puedan jugar con el Real Valladolid.