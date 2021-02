Sergio cree que merecieron un punto y Nacho lamentó la efectividad blanca

Nacho Martínez lamentó la derrota ante un Real Madrid que reconoció tuvo más efectividad, pero defendió que crearon el mismo número de ocasiones como para haber podido ganar el encuentro en el estadio José Zorrilla.

"Se nos queda mal sabor de boca porque hicimos un gran partido, creamos las mismas ocasiones claras y ellos tuvieron más efectividad. Ahí estuvo la diferencia", analizó en 'Movistar LaLiga'.

"Al final te da rabia que el gol llegue de cualquier forma, pero tienen gente muy potente a balón parado y por alto", añadió.

Nacho reconoció que pese a la mala línea que muestra el Valladolid, la plantilla está tranquila y concentrada en su objetivo.

"Nervios los justos, tenemos claro hacia donde tenemos que avanzar, el objetivo y que tenemos que sumar cuanto antes una victoria. No tenemos dudas, solo las que da el propio partido en un momento puntual', sentenció.

Nacho Fernández: "Tres minutos de añadido se nos ha quedado un poco corto. Pedíamos un poco más de tiempo". #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/7PpUv5WXjQ — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) February 20, 2021

Por su parte, Sergio González, técnico del Valladolid, aseguró, tras caer derrotado ante el Real Madrid, que su equipo hizo "un buen partido", pero "a veces las cosas no salen como uno quiere y, aunque se puso ilusión y energía, no ha habido resultado".

"No encontramos el camino, minimizamos las virtudes del Madrid, que no generó ocasiones en el juego combinativo, pero sacaron la victoria a balón parado, donde sabíamos que Casemiro y Varane eran sus focos, pero no pudimos impedir el último remate de Casemiro", analizó.

Por último, el técnico catalán habló sobre la actuación de Courtois. "En las dos acciones claras que tuvo el Valladolid, estuvo a un gran nivel', pero se fija en "los suyos" y, en este sentido, indicó que "se podía haber afinado y haber rematado mejor"

"Nos vamos sin un punto, que creo que merecimos, por lo que irse con un buen encuentro se queda escaso, aunque espero focalizarlo para lograr el triunfo el próximo fin de semana en Vigo", concluyó.