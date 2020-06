Sergio, de "celebrar la parada de Caro" a lamentar el gol

Sergio no pudo esconder su decepción tras el resultado final ante el Atleti: "Me voy sobre todo fastidiado. Al final, lo que quieres es ganar, puntuar, seguir sumando puntos para la permanencia. Y a la vez contento porque el equipo ha demostrado ese carácter que tiene. La diferencia entre el que es titular y suplente es mínima y se ha demostrado. Ha habido nueve caras nuevas y han demostrado mucha personalidad y muchas ganas de demostrar".

"El partido ha empezado mejor para ellos, luego nos hemos rehecho y hemos tenido un par de situaciones importantes para poder acabar en gol. La segunda parte ha sido muy igualada. Cuando mejor estábamos nosotros ha venido su gol. Tras la parada tan buena de Caro, creo que estábamos celebrando la parada, y han sacado rápido y ha llegado el gol. Es una pena porque estamos teniendo ciertos despistes sobre todo a balón parado. Nos hemos despistado en la marca y se han adelantado", continuó.

"Siempre intentamos ser un bloque fuerte defensivo, donde las ayudas sean nuestro ADN, intentando tener el trato con balón suficiente para generar las ocasiones de gol para ganar el partido. Daba la sensación de que el partido iba a acabar 0-0. Una acción con golpeo de Thomas acabó en córner y nos ha dejado ese sabor de boca. Hemos tenido nuestras tres o cuatro ocasiones de cada partido para ganar. La pena es que una acción aislada nos ha costado mucho", dijo.

Sergio confirmó que había corregido las marcas en la banda izquierda en el primer tiempo para solventar el "daño" que estaba haciendo Marcos Llorente por esa zona. "Después, hemos estado como mínimo como ellos y en fases incluso mejor que ellos", afirmó.

El técnico incluyó nueve cambios en el once: "El equipo estaba hecho antes de la propia jornada. Dividimos los once partidos que quedan en diferentes bloques. Tenemos que utilizar a todos los futbolistas porque si no estaríamos todos reventados. Los chicos que han salido han demostrado porque están ahí y que quieren ganarse un sitio en el once titular los máximos partidos posibles".

También habló de Matheus, titular este sábado en el estadio Wanda Metropolitano: "Es un futbolista que está trabajando bien, en silencio y de una manera extraordinaria. Creemos que una de sus mayores virtudes es la llegada de segunda línea, entiende bien el juego, se asocia, juega bien de primeras... Poco a poco se está haciendo con nuestra idea. Tanto él como todos los compañeros han tenido una buena nota", explicó.

Sergio contestó con un "rotundo sí" a que tanto Miguel de la Fuente como Kike Pérez están preparados para el primer equipo. "Están con nosotros por algo. También están Diego, Samu... Sabíamos que nos iban a aportar mucha frescura, calidad futbolística porque la tienen y un empujón en este tipo de partidos. Han estado muy bien. Son futbolistas de futuro que poco a poco tienen que ir asomando la cabeza con nosotros", valoró.

Y fue preguntado por Ben Arfa. "Tiene que esperar su oportunidad. Estamos trabajando para crear el mejor escenario posible para que se encuentre bien. Tenemos que encontrar cuál es el mejor medio para que nos dé su producción. Tiene que esperar su oportunidad, está trabajando para ello y estamos atentos para poder dársela cuando creamos que es lo mejor para el equipo", apuntó.