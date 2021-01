Sergio, dolido por la derrota: "Es una host** muy gorda"

El técnico del Real Valladolid, Sergio González, ha asegurado que "no hay argumentos para paliar lo que se ha visto en el campo" y, tras entonar el "mea culpa" ante "el peor partido" de su equipo, ha reconocido que la derrota ante el Huesca "es una host** muy gorda".

Según ha explicado el preparador, el Huesca "sabía que este partido era un chaleco salvavidas, y no he sabido trasladar su importancia a los jugadores, que no han sabido mostrar convicción en el juego, y han tenido carencias en cuanto a fortaleza, confianza y concentración", aunque ha insistido en asumir la culpa de lo sucedido.

"Estamos trabajando en corregir los errores defensivos, que nos lastran un partido tras otro, pero en el campo no tenemos acierto o fortuna, ni sabemos trasladar allí lo que se ejecuta en los entrenamientos", ha analizado.

En su opinión, "el cambio pasa por el bloque defensivo" y, por tanto, "hay que insistir en ello", para lo cual "hablará" con los jugadores y "trabajará" con ellos, aunque sabe que esta semana "hay que estar con la cabeza gacha y entender las críticas, porque no hemos estado a nuestro nivel", ha comentado.

Cuestionado por si tenía miedo a que el club decidiera destituirle tras este varapalo, ha indicado que "no hay miedo, pero sí mucha tristeza y decepción", porque "no" esperaban "un partido así", en el que el rival "ha demostrado estar más preparado y tener más conciencia de lo que implicaba".

"Lo que quiero es volver a empezar esta semana, ver la cara a mis futbolistas y hablar con ellos, ya que lo demás no depende de mí, tratando de hacer que crean más en sí mismos y en la propuesta y trabajar para que el rival no vuelva a estar mejor que nosotros", ha añadido.

Por último, se ha mostrado convencido de que "como ha sucedido en otras ocasiones, el equipo volverá a recuperarse y a levantarse", pero hace falta "dar un vuelco" a esa falta de fe del equipo, "poniendo todos más, sobre todo en la faceta defensiva, donde estamos teniendo mucha fragilidad", ha valorado.