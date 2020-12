Sergio entonó el 'mea culpa'

Sergio González entonó el 'mea culpa' y reconoció que su equipo "se vio superado desde el inicio" por un Barcelona que "jugó con más comodidad", puesto que delante "no había intensidad, ni agresividad, ni transiciones, ni nivel de competitividad".

"Al Barça hay que ganarle en las frecuencias en los duelos individuales y no se pudo, y el primer gol le reforzó y le dio tranquilidad, le permitió crecerse, porque nosotros no fuimos los que somos, no estuvimos fuertes, fuimos imprecisos. Fue un mal partido", analizó.

Respecto a Messi, señaló que no tiene dudas "de lo que aporta individualmente ni de su rendimiento, porque es un elegido y lo demostró", pero insistió en que lo que le importa es el hecho de irse "con una mala sensación, por no haber estado a la altura".

De hecho, en opinión de Sergio, "si Koeman planteó un sistema diferente, con una línea de tres centrales, es porque nos tenía respeto, pero nosotros no estuvimos en el campo y, al trote, no se puede ganar, con lo que ha sido una derrota dura y justa, y es triste, porque cuando el equipo no compite, la culpa es del entrenador".

Insistiendo en ese cambio táctico del cuadro azulgrana, el técnico catalán comentó que tuvieron "45 minutos para contrarrestar esa situación" pero en el desarrollo no lo entendieron: "Nos metíamos mucho por dentro y se lo pusimos fácil, debimos haber roto más la espalda de su carril".

"Está claro que ha sido el peor partido ante el peor rival, que nos ha superado. Pensamos que íbamos a hacer más y no podemos irnos con la cabeza alta, pero esto es un baño de realidad que nos tiene que espolear y hacer que nos demos cuenta que cuando no se pelea, somos un equipo muy vulnerable", ha criticado.

Respecto a los cambios, admitió que buscaba "alternativas, igualando con gente por dentro y cambiar el plan del partido" para que su equipo "se reencontrara" pero, aunque "en alguna fase" estuvieron, "no hay excusa", porque "no se jugó bien y el míster tampoco estuvo acertado".

Cuestionado sobre Pedri, Sergio aseguró que "tiene muchas condiciones y cualidades y encaja en el estilo Barça", pero disculpó no querer profundizar más puesto que se sentía "frustrado" como para dar otra opinión que no fuera lo "mal" que estuvo su equipo.

"Esto continúa. Hay que resetear y pensar en el Cádiz", finalizó el entrenador del Valladolid.