Sergio exige mentalidad positiva en el Pucela

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, ha pedido, durante la previa del próximo encuentro ante el Getafe, que se vea "el vaso medio lleno para poder crecer" porque, aunque son "exigentes e inconformistas" y "hay que seguir mejorando", se están haciendo "muchas cosas bien".

En este sentido, ha apuntado que, si se analiza al equipo tres partidos hacia atrás, "ante el Sevilla, se jugó a un buen nivel y, tras un pésimo encuentro ante el Barcelona, que es mejor olvidar, ante el Cádiz el equipo estuvo serio, concentrado, muy bien en defensa y se logró dejar la portería a cero".

"Todo ello nos tiene que dar confianza para los próximos partidos, mejorando en ataque, porque hay potenciar la producción ofensiva y saber aprovechar las ocasiones que se generan", ha añadido el técnico catalán, quien ha confirmado las bajas de Joaquín y Janko, mientras que Guardiola, Raúl Carnero y Orellana, están entre algodones.

Tal y como ha asegurado, a Guardiola se le "exprimió" ante el Cádiz y está "con molestias", al igual que Raúl Carnero y Orellana, por lo que se verá el viernes si están en disposición de entrar en la convocatoria ante Getafe, mientras que Marcos André "tiene mejores sensaciones" y podría jugar el sábado.

En opinión de Sergio, "hay que olvidarse de la tabla y pensar en sumar 40 puntos, y por eso se prepara cada partido para lograr la victoria y siempre se intentan ganar, aparcando lo que se ha hecho antes, que no sirve para nada".

Sabe que tampoco será sencillo sumar tres puntos ante el Getafe "un equipo agresivo, que controla los duelos individuales, el juego aéreo, que es peligroso en las segundas jugadas, que cuenta con dos pivotes que se incorporan mucho arriba, con un sistema 4-4-2 similar al Cádiz, aunque sus bandas interiorizan más y tienen más experiencia", ha analizado.

"Tenemos que igualar sus duelos, estar muy atentos al juego aéreo y a esas segundas jugadas en el plano defensivo, y tener más atrevimiento en ataque, haciendo que sufran sus centros laterales y buscándoles por fuera", ha matizado.

Al disputarse dos partidos en una misma semana, lo lógico es que se realicen rotaciones y, en este sentido, ha advertido que "salvo que las lesiones impidan ajustar cosas, los jugadores saben que en situaciones como esta todos pueden tener minutos, porque el nivel de todos es muy parejo y se confía en ellos".

Sergio ha hecho balance de 2020: "Lo primero que viene a la cabeza es el bicho, que nos ha hecho estar a todos jod*dos, ha castigado a toda la sociedad, y nos ha obligado a reinventarnos y dar un paso adelante, para afrontarlo con toda la fuerza posible".

"Me quedo con la permanencia, porque es importante lograrla para hacer ese Valladolid fuerte; con cómo reaccionamos después del coronavirus y dimos un paso al frente; con el aprendizaje que da no haber empezado bien y afrontar situaciones para las que no estábamos preparados y a las que seguimos dando la vuelta y con la personalidad del equipo para reaccionar", ha añadido.

En cuanto al 2021, el entrenador del Real Valladolid le ha pedido "salud, con mayúsculas", porque el fútbol y las ganas ya las pondrán ellos, y seguro que lo hacen bien para "lograr la permanencia un año más", ha concluido.