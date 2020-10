Sergio García se ofreció al Espanyol: "Volvería hasta gratis"

En una entrevista concedida a ‘La Grada tv’, el ex jugador del Espanyol Sergio García ofreció unas palabras con las que mostró todo el cariño que siente por el conjunto 'perico'.

"En mi segunda etapa tuve buenos partido y otros no tanto, pero mental y físicamente podría haber seguir jugando en este equipo. He seguido entrenando como un profesional que he sido estos años. Con unos cuantos entrenamientos en grupo, que es lo que me falta, podría estar para 20 y para 90 minutos. ¿Si el club me llamase ahora iría? Vendría hasta gratis. ¿Cómo no voy a volver al club que quiero ayudarle a regresar a Primera? Estaría encantado".

Y añadió para explicar el motivo de su salida: "Yo hubiera seguido jugando y hubiese estado muy bien. ¿Por qué no seguí? Porque el club no quiso que siguiera más en el Espanyol, creyó que otros podían hacerlo mejor. Me hubiese gustado retirarme aquí, pero yo no pensé que ese era el momento de la retirada".

"Parece una tontería, pero no lo es; tener gente joven y gente veterana sabiendo como son la situaciones puede ayudar a un vestuario en momentos como los que se vivieron el año pasado", sentenció.