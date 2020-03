Sergio García, un 'perico' ilustre muy optimista

El Espanyol guarda un cariño especial a Sergio García, cuya última etapa como 'perico' no fue muy productiva, pero no emborrona una carrera llena de goles para el conjunto 'perico'.

"Espero que estéis todos bien. Es una situación difícil la que estamos viviendo, pero confío que entre todos podamos salir de esta. Estar en casa no significa no cuidarse o no hacer deporte", dijo.

Y es que el internacional con España ve esencial hacer deportes, aunque sea en casa: "Os animo a todos a que podáis hacer un poco de deporte y también cuidarnos un poco en el tema de la alimentación, que también es muy importante y más en estos días que cuesta un poco más. Espero que todo os vaya bien y quédate en casa. Un saludo a todos".

Sergio García no habló del Espanyol en el aspecto deportivo. Se limitó a mandar un mensaje de ánimo para todos los seguidores espanyolistas, como otros muchos clubes están haciendo con sus jugadores más emblemáticos.