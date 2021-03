Sergio González resaltó la confianza que Ronaldo depositó en él

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, habló en 'El Larguero' sobre su relación con Ronaldo y la confianza que este tiene depositada en él. "Cada vez que Ronaldo me ve, su gesto facial, cómo me habla y su tono es de confianza plena, brutal", aseguró el técnico catalán.

Además, Sergio González admitió: "Hemos intentado cambiar la estructura, pero donde estamos más cómodos es en ese 1-4-4-2 o en ese 1-4-2-3-1. Tienes que intentar cambiar cuatro o cinco conductas, pero sin perder la idea de juego".

El entrenador valoró el importante triunfo frente al Getafe (2-1) de la pasada jornada: "Creo que el equipo dio un paso muy importante, creo que en Eibar se vio un poquito de mejoría y contra el Real Madrid, contra el Celta y contra el Getafe, se mostró esa secuencia de buenas sensaciones que acabó con esa victoria tan importante”.

El técnico blanquivioleta también habló sobre la polémica del criterio arbitral en cuanto a las manos: "No tengo claro cuándo es mano y cuándo no lo es. Pero, ahora mismo, tal y como estamos, es mejor no meterme en follones y estar al margen de todo porque nos quedan 12 jornadas difíciles y apasionantes de mucha energía". Sergio mandó sus mejores deseos a los colegiados: "Solo deseo que estén muy acertados y que se pite lo mismo en todos los campos".

El Valladolid es decimosexto con 25 puntos, tres por encima de las posiciones de descenso que ahora mismo marca el Eibar. Esta semana visita El Sadar (sábado 13 de marzo, 18:30h), un duelo en el que los pupilos de Sergio tratarán de seguir con el buen estado de forma y conseguir los tres puntos.