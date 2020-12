Sergio León reveló que sufre asma

No lo ha pasado bien últimamente Sergio León. El futbolista contó tras el choque de Copa contra el Racing Murcia lo que ha vivido recientemente.

"Me detectaron que tenía asma, llevo un mes con el tratamiento y cada día me encuentro mejor, trabajo mejor entrenando y puedo ayudar más a mis compañeros", dijo Sergio León a los medios oficiales del Levante.

El delantero andaluz, que fue el principal protagonista de la victoria del Levante por 0-5 al marcar tres goles, admitió que antes de saber que tenía asma, vivía con "un querer y no poder" a nivel físico.

"Tanto el cuerpo técnico como yo estamos viendo que día a día, en los entrenamientos y en cada partido en el que salgo, intento mejorar. Sobre todo me quedo con poder ayudar a mis compañeros. Antes era un querer y no poder el no saber qué me pasaba", indicó.

Sergio León, que llegó al Levante en el verano de 2019, apenas ha marcado un gol en Liga y cinco en Copa del Rey con la camiseta levantinista.