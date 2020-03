Sergio no se fía de la alegría del Athletic

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, ha destacado este viernes, en rueda de prensa, "el buen trabajo a nivel de bloque, por dentro" de su próximo rival, el Athletic Club, que llegará al estadio José Zorrilla como finalista de la Copa del Rey.

En este sentido, el técnico catalán ha advertido de que "como es lógico, lo habrán celebrado, puesto que hacía muchos años que no estaban en una final de Copa" pero considera que es mejor "aislarse de eso" y centrarse en un partido que "va a ser complicado y que se va a tener que luchar", porque el Athletic es "un gran equipo".

Según ha analizado, el conjunto vasco, en el inicio de las acciones, "quiere jugar, pero también tiene a Raúl García por arriba, la velocidad de Williams, a Muniain como futbolista capital, y Dani García juega bien en corto", a lo que se añade sus opciones en las segundas jugadas, a las que deberán "prestar atención".

"Tenemos que intentar que el Athletic no sienta cómodo y contrarrestar sus virtudes, no perdiendo de vista a sus laterales, ya que tienen mucho recorrido, y tratando de hacer daño con centros laterales", ha comentado Sergio González, quien no podrá contar para este choque con Sergi Guardiola por acumulación de sanciones.

Esta circunstancia le llevará a cambiar el once titular, en el que el delantero mallorquín es pieza fundamental y, aunque todo apunta a que podría entrar Sandro en su lugar, manteniendo el 4-4-2 habitual en su feudo, también podría dar lugar a una variación en el sistema de juego.

También dicha situación puede ofrecer "más opciones" de que Ben Arfa disfrute de algún minuto de juego, pero, sobre este tema, el entrenador del Real Valladolid no ha querido aportar más detalles, ya que ha insistido siempre en que "hay que dar tiempo al jugador a que se adapte y adquiera ritmo de juego".

Aunque marzo se presenta "determinante" para el cuadro blanquivioleta, puesto que se enfrentará a dos rivales directos en la lucha por la permanencia como son Leganés y Celta, Sergio González ha aclarado que están centrados en el compromiso más inmediato y, por tanto, su única preocupación es el Athletic.

"Queremos focalizar nuestras fuerzas en este próximo partido, porque puede servirnos como impulso para afrontar el resto, ya que somos conscientes de la responsabilidad que tenemos", ha precisado el técnico catalán, para el que el horario de esta cita, las 14.00 horas, "es raro" y deben "adaptarse a él".

Por último, ha dado por "muy positivo" el problema que se le presenta ahora, tras la incorporación de Nacho, para elegir el once inicial, puesto que el lateral izquierdo madrileño ha sido "imprescindible" hasta que causó baja, y Raúl Carnero "ha llegado con mucha fuerza y está a un gran nivel".