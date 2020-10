Sergio no se ve en peligro... por ahora

El Real Valladolid vive su peor momento desde el regreso a Primera División en 2018. El conjunto blanquivioleta es colista y aún no conoce la victoria después de un inicio desastroso.

Sergio González, cuestionado, trató de encontrar explicación en 'El Larguero' al mal comienzo del equipo: "La lesión de Kiko Olivas es como si al Barça le faltara Pique o al Madrid Sergio Ramos, pero eso hay que asumirlo así".

"Estamos fastidiados, dolidos, tocados, pero con ganas de rebelarnos e ir a por el partido del próximo lunes", dijo de la situación en la tabla de los pucelanos.

El entrenador catalán negó sentirse cuestionado, al menos de momento: "No he hablado con Ronaldo, pero no necesito hablar con él, porque, siempre que ha venido al vestuario y ha estado con nosotros, nos ha mostrado una confianza plena. También entiendo cómo va esto del fútbol. Confío en darle la vuelta".

El técnico blanquivioleta, que explicó que el equipo debería llevar "cuatro puntos más", por ahora no está cuestionado, pero todo podría cambiar si no hay un resultado positivo ante el Villarreal.