Sergio, orgulloso de la victoria, cree que el Getafe se salvará de sobra

Sergio González, entrenador del Valladolid, se mostró "contento" por la victoria sumada en el Coliseum Alfonso Pérez frente al Getafe y declaró que su equipo demostró "personalidad para realizar un partido muy completo".

El Valladolid se llevó el triunfo del Alfonso Pérez gracias a un solitario gol del internacional israelí Shon Weissman a los 37 minutos.

"Hemos entendido al rival y el campo que teníamos enfrente y hemos demostrado personalidad ante un rival muy peligroso que siempre te genera muchos problemas. En la fase defensiva, el equipo ha estado bien, al igual que teniendo el balón", dijo Sergio en conferencia de prensa.

El entrenador del Valladolid valoró el triunfo porque sus jugadores están "trabajando a destajo aunque los resultados no acompañan".

"El equipo tuvo personalidad para no venirse atrás y acabamos a un buen nivel. Hay que valorar que hemos ganado en un campo en el que muchos de los equipos que pelean con nosotros no van a ganar y por eso también era importante", confesó Sergio, que no quiso meter al Getafe en el grupo de equipos que pelearán por la permanencia.

"Sería muy osado decir que el Getafe peleará con nosotros por el mismo objetivo, aunque luego la clasificación pone a cada uno en un sitio", concluyó.