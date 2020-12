Sergio Ramos, entre los 50 mejores de Europa para la UEFA

Sergio Ramos está incluido en la lista de 50 futbolistas candidatos al Equipo del Año de la UEFA 2020. El capitán madridista, que es uno de los 15 defensas nominados, ha formado parte de este once ideal en ocho ocasiones. Ramos ha conquistado en 2020 la Liga y la Supercopa de España con el Real Madrid y también aspira al premio 'The Best' de la FIFA.

Los usuarios de UEFA.com ya pueden elegir con sus votos el once ideal del año. Los nominados han sido propuestos por el equipo editorial de la UEFA y validados por el panel de observadores técnicos, basándose en el rendimiento de los jugadores en las competiciones europeas y nacionales de enero a diciembre de 2020.

Ahora, cualquier aficionado puede ayudar a elegir el que será el mejor equipo de la temporada en el fútbol europeo.