Sergio reconoció que pasa por su peor momento en el Valladolid

Tras caer derrotado ante el Alavés, Sergio González pasó por rueda de prensa para analizar la complicada situación en la que queda el Valladolid en la tabla.

"Estoy preocupado porque no tenemos los puntos que tendríamos que tener. El equipo ha vuelto a salir bien y a ser incisivo, entrando por la derecha varias veces haciéndoles daño. La jugada del penalti nos ha sacado del partido. Estamos en una situación muy frágil, en la que nos está pasando de todo, y lo que nos faltaba por pasar era una expulsión", lamentó el técnico del conjunto pucelano.

Y añadió: "En la primera parte hemos aguantado bastante bien y después del primer gol hemos pasado a un 4-3-2, aunque era difícil encontrar un enlace del juego. El segundo gol nos ha matado. He visto más impotencia que desgana. A nivel de actitud he visto que han intentado hacer lo máximo posible".

Además, explicó que confía en la capacidad de recuperación de su equipo: "Está claro que estamos muy jodidos. Es la peor situación que podíamos haber pensado con los dos últimos partidos. Estamos claramente en el peor momento de mi estancia aquí, sobre todo a nivel de resultados, aunque a nivel de juego estamos en una decadencia evidente. Aun así el equipo siempre ha tenido capacidad de poder rehacerse. Yo veo la actitud y me regenera las energías de cara a la semana siguiente".

"Hacer una lectura es muy difícil, pero creo que el equipo ha vuelto a salir con entereza y bien. El 0-1 nos ha hecho daño y a partir de ahí no hemos encontrado el tono para poder ser más continuos y para ser el acordeón que somos normalmente. A la desesperada hemos intentado que los delanteros se generaran sus ocasiones, pero no ha podido ser", añadió.

Sergio analizó el juego de su equipo: "No se puede pedir al equipo que tenga capacidad de poder generar ocasiones. Lo que sí se puede reprochar es que en situaciones defensivas fáciles tenga errores tan evidentes. No puede ser que tengamos una media de dos goles por partido. Luego, con balón, ya tendremos las ocasiones suficientes para ganar el partido, pero lo que no podemos hacer es seguir desangrándonos y apuñalándolos. Ahí sí tenemos que ser contundentes".

"Hemos hecho cosas para poder tener más puntos, pero el día del Eibar fallamos nosotros, el día de la SD Huesca nos remontaron un 0-2, este domingo nos han expulsado a un futbolista... Se está juntando todo. Ojalá todo eso lo podamos tirar a la basura y encontrar otro camino", sentenció Sergio González.