Sergio repetirá el once de la primera victoria

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, ha asegurado este viernes, en rueda de prensa telemática, que "ha costado mucho" obtener la primera victoria, que han podido "saborear" y ha permitido "liberar tensiones" y, por tanto, "lo lógico es que se pueda repetir el equipo" que la logró.

Así, todo apunta a que Pablo Hervías seguirá jugando ante el Granada en el lateral derecho, puesto que, tal y como ha señalado Sergio, "Janko no está para jugar los 90 minutos, y Luis Pérez sigue en el proceso de adaptación", aunque elegirá "al que vaya a dar su mejor versión y rendimiento".

Tampoco parece que vaya a realizar cambios en la portería, con lo que estaría defendida por Jordi Masip y, Roberto, una semana más, y a pesar de que se mostró crítico en este asunto, en las declaraciones realizadas tras recibir el premio de la afición al mejor jugador de octubre, seguiría en el banquillo.

Al respecto, el técnico catalán ha indicado que habló con él para argumentar lo sucedido y han llegado a "un buen entendimiento", porque "es un jugador que ha estado implicado desde el primer momento y sabe, como profesional, que tiene que seguir trabajando a tope y que yo tengo la misión de decidir".

El parón ha sido bien recibido en el Real Valladolid, después de toda la tensión acumulada, "y ha permitido disfrutar y saborear la victoria, liberarse, reconocer y valorar las sensaciones y dar un trabajo más intenso y con mejor ambiente sin esa presión, restableciendo los valores que tenemos en la cabeza y en el plano físico", ha comentado.

En cuanto a los internacionales del Real Valladolid, ha advertido que tanto "Jota" como Orellana "han realizado la sesión" de hoy, mientras que Weissman lo ha hecho a otro ritmo, y El Jamiq "ha tenido problemas burocráticos y aun no ha podido llegar a Valladolid", aunque confía en que todos ellos puedan estar en condiciones de ser citados para el domingo.

Se trata de un compromiso importante para los vallisoletanos, en un campo que no se les suele dar bien y que, si bien es cierto que "tienen internacionales y que también han sufrido el tema covid", tal y como ha recordado Sergio González, "mantienen sus señas de identidad, de ser un equipo que compite bien y que es rocoso".

"Saben aprovechar los balones aéreos, las segundas jugadas, cuentan con un buen portero, con un centro del campo bien equilibrado gracias a Villa, Herrera o Montoro y un entrenador, Diego Martínez, que tiene buena sintonía con los jugadores y que ha encontrado la tecla adecuada, porque van a más y de la mano", ha analizado.

Además, en lo que va de temporada "no han perdido allí", pero el Real Valladolid "sabe dónde va y lo que hay que hacer" para tratar de sumar otros tres puntos, que permitan seguir aumentando las buenas sensaciones y adquirir confianza en un juego en el que "siempre hay que pulir detalles y realizar ajustes".

Eso sí, ha destacado que "el clic de la victoria es mental, y eso hace que mejoren las prestaciones de los jugadores", con lo que confía que se mantenga ese proceso y que "sea un punto de inflexión" para el Real Valladolid, que va recuperando a Javi Sánchez, pero en el que será baja Raúl Carnero y Marcos André, quien arrastra una pubalgia que "no termina de ser controlada" y que será duda.

Cuestionado sobre la Copa del Rey, y sobre el primer rival en la misma, el Cantolagua, equipo navarro que milita en Tercera División, y al que ha entendido su frustración de no poder jugar con un "grande": "está claro que preferirían ver a Zidane, Koeman o al Cholo antes que a mí", ha admitido.

"Ahora no pienso en la Copa, sí he visto el rival que nos ha tocado y lo acontecido allí, y también algún partido, pero no lo he medido como para poder dar una impresión sobre su juego", ha confesado.