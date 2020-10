Sergio Rodríguez destacó el físico, la versatilidad y la calidad del Fuenla

El entrenador del Logroñés, Sergio Rodríguez, destacó que el Fuenlabrada es un equipo "muy fuerte, con jugadores de calidad y muy físicos, que no ha perdido ningún partido hasta el momento, por lo que habrá que jugar al 120%".

Rodríguez, en una rueda informativa previa al partido contra el Fuenlabrada, señaló que la plantilla del equipo madrileño es "versátil". "Pueden realizar un juego combinativo, pero si el partido requiere jugar balones largos, al espacio o en segunda jugada, también son muy poderosos".

Resaltó que el Fuenlabrada no solo tiene un jugador capaz de hacer gol, sino que tiene "jugadores buenos técnicamente, con capacidad de uno para uno, de llegada y de definición en las posiciones de medio campo para adelante".

“Los posibles desequilibrios que crean cuando llegan con tanta gente al área rival los sustentan con el poderío físico que tienen en el medio campo porque abarcan mucho espacio y son muy fuertes en los duelos", explicó.

“Es un equipo que exige en el aspecto físico, por lo que el equipo intentará estar al nivel de intensidad, agresividad y compromiso que ha estado en estos últimos partidos para que ellos hagan pocas ocasiones y generarles peligro, aunque tienen puntos débiles que se pueden aprovechar”, aseguró.

Por otro lado, Rodríguez se refirió a que el Logroñés jugará cinco partidos en dos semanas, por lo que “el equipo va a necesitar meter gente fresca que no haya acumulado minutos en partidos anteriores”, pero no especificó si hará rotaciones en el partido de este miércoles o en el del sábado frente al Lugo.

“Cuatro días de descanso pueden ser suficientes para descansar de un partido, pero es cierto que, cuando son tres, es más complicado recuperar para el siguiente encuentro, aunque los jugadores que salgan al campo competirán bien y mostrarán una buena cara”, dijo.

En ese sentido, lamentó que esta semana tan atípica haya provocado que el equipo riojano no haya entrenado tanto fútbol como acostumbra, por lo que “ha sido complicado trabajar con Mateusz Bogusz lo que se quiere de él, aunque es joven, con mucho potencial y tarde o temprano tendrá su oportunidad para mostrar sus cualidades”.

Respecto a la portería, el técnico blanquirrojo calificó la situación como "atípica", ya que se han lesionado dos de los tres guardametas de la plantilla.

Rodríguez no mostró preocupación por los resultados obtenidos hasta el momento porque “el equipo sabe que el año va a ser largo y difícil y tiene una tremenda ilusión por defender la categoría”.

“Cuando compites y no sacas puntos, uno se va peor que cuando no lo has hecho, pero el equipo sabe dónde está y lo que es, por lo que, con el tiempo, se va a poner todo en su sitio y se irán sacando puntos, ya que el equipo está mejorando”, afirmó.

“Hay detalles que pueden caer de lado del contrario, como el otro día contra el Leganés con el penalti, pero si se compite, seguramente puedan caer a nuestro favor y, por ello, el objetivo es estar en el partido, nunca perder la cara, competir cada día y, a partir de ahí, sumar más puntos”, añadió.