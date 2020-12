Sergio Rodríguez optó por no crear una sensación de crisis

Sergio Rodríguez, entrenador del Logroñés, ha asegurado este sábado que "el equipo tiene muchas de ganas de cambiar su dinámica actual" tras cuatro jornadas consecutivas sin puntuar, algo "con lo que las semanas se hacen más duras".

El técnico del equipo blanquirrojo, en la rueda de prensa previa al partido de este domingo contra el Espanyol, ha indicado que "en lo anímico, la situación es la que es cuando se pierden cuatro partidos", pero cree que sus jugadores "son muy conscientes y tienen bastante perspectiva" sobre sus objetivos en la competición.

Ha remarcado que el equipo, pese a perder, "no ha mostrado dudas", ya que "los jugadores entienden los altibajos de la competición y ponen en perspectiva la clasificación, la entidad de los rivales a los que se han enfrentado, que el club no está en su mejor momento y que hay detalles puntuales sobre el campo que caen de lado del contrario que antes caían a favor".

"No hay que crear una sensación de agobio, ni de crisis porque el equipo está bien en la clasificación a pesar de estas cuatro derrotas por lo que no hay que volverse locos ni pensar que esta plantilla no vale para nada”, ha afirmado.

El entrenador ha reconocido que mantiene su idea de realizar rotaciones en el equipo, dado que jugaron otro encuentro el pasado jueves y ha pedido a quienes salten al campo "que se note" el que se juega en Las Gaunas y así puedan "plantarle cara" al Espanyol.

Sergio Rodríguez no solo pide a su equipo que mantenga la actitud positiva por encima de los resultados, sino que debe hacerlo dentro de cada partido porque ha observado un "cambio de actitud" cuando encajan goles ante rivales potentes.

"Cuando la dinámica es mala, el gol en contra es una losa más grande que cuando es buena, por lo que sería importante dejar la portería a cero para puntuar y fortalecer el plano defensivo del equipo", ha remarcado.

En cualquier caso, ha dicho, "todo el mundo tiene la sensación de que cuando las victorias no llegan hay que mejorar más y parece que se están haciendo las cosas muy mal, pero no es el caso", porque "sí hay cosas que corregir, pero también era así cuando se ganaron seis partidos seguidos" y "hay conceptos que se hacen bien aunque se pierda".

Por último, Sergio Rodríguez ha destacado que el Espanyol es un equipo "competitivo con muy buenos jugadores que marcan la diferencia", porque "en su mayoría son de Primera División, pero se han adaptado a esta categoría y se han puesto el mono de trabajo cuando ha hecho falta, lo que les ha llevado a estar arriba".