Sergio Rodríguez pretende aprovechar el bajón del Alcorcón

Sergio Rodríguez cree que el Logroñés no debe dejar pasar la oportunidad de dar el golpe de gracia a un Alcorcón hundido. Los casos de coronavirus, el parón de dos semanas sin competir, las recientes derrotas... el ánimo no es tan alto como debería y él quiere sacar tajada.

"Es un buen buen rival, versátil en su fútbol. No vive un buen momento, por lo que creo que es importante aprovechar ese momento anímico. Ahora bien, cuenta con jugadores de nivel para la categoría", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al choque.

"En Las Gaunas, hay que dar un plus y ser conscientes de su importancia. Debemos cambiar la dinámica de los resultados de estos dos últimos partidos. Venimos de dos o tres temporadas de perder pocos encuentros y, este año, nuestro rol ha cambiado. Nos estamos adaptando a él. El punto de partida para lograrlo es ser conscientes de este nuevo papel", analizó además.

Y puso el foco en el trabajo de los zagueros: "Para poder competir, debemos ser difíciles a nivel defensivo porque todos los días no vamos a tener tantas ocasiones de gol y el rival no perdona en los metros finales porque sus futbolistas tienen calidad para marcar. Por eso me preocupa encajar goles. Debemos ser un equipo difícil para el adversario".