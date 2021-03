Sergio Rodríguez se quedó sin puntos, pero con buenas sensaciones

El Logroñés cayó ante el Mallorca por 0-1. Pero, pese al resultado, Sergio Rodríguez se queda con lo positivo.

"Hemos logrado competir, he visto un paso adelante, aunque es verdad que necesitamos puntuar ya", resumió el técnico del Logroñés.

En cuanto al gol recibido en contra dijo que fue "una jugada de mala suerte". Se refirió también al gol que le anularon a los suyos: "No he visto la jugada y quiero pensar que hay alguna razón para que sea fuera de juego de nuestro delantero y no mano del defensa".

Defendió el comportamiento de su equipo "que compitió prácticamente todo el partido" pero "la pena fue encajar ese gol". "Llegó tras anular el nuestro, lo que emocionalmente nos ha dejado mal, y en una acción de mala suerte, con un resbalón de un defensa", explicó.

"Me voy contento con el partido, no con el resultado, porque tenemos que sumar cuanto antes", reconoció. "En los tres últimos partidos hemos competido bien, el equipo ha crecido y nos agarramos a eso, pero hay que sumar puntos", recalcó.

Rodríguez cree que "las sensaciones son importantes y en eso se ha dado un paso adelante" y por ello "hay que seguir en esa línea". "A los jugadores les voy a transmitir confianza y hacerles ver que han competido ante todo un Mallorca", subrayó.

Por último, el entrenador del Logroñés se refirió a las lesiones que tiene su equipo y admitió estar "preocupado" por acumular cinco jugadores con problemas musculares, los últimos Gorka, "que se rompió" en el partido y Paulino "que se cayó de la convocatoria en el último momento".