Sergio Romero se reunirá con el United para hablar de su futuro

Todo parece indicar que Sergio Romero no seguirá en Old Trafford más allá de este verano. En el Manchester United desembarcará Dean Henderson, lo que hará que se reduzca aún más el papel del cancerbero en la meta 'red devil'.

De Gea es el portero titular y, ahora con Dean Henderson, apenas habría espacio para Sergio Romero. Al argentino no le faltan 'novias', pero antes quiere hablar con la directiva del United.

Asegura 'TMW' que habrá una reunión en Old Trafford entre la directiva y Sergio Romero. El meta quiere escuchar qué planes tienen para él y, si no le convence, no dudará en hacer las maletas.

En Inglaterra, el Leeds de Bielsa y el Evertón están interesados. En España, Sergio Romero sonó para la Real y el Villarreal.

El argentino tiene condiciones suficientes como para jugar en cualquier equipo del mundo. Su futuro podría decidirse en estos días.