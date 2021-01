Sergio valoró el empate en Valencia como "agridulce"

El técnico del Real Valladolid, Sergio González, explicó tras el empate de su equipo ante el Levante (2-2) en Valencia que no es un resultado injusto, pero destacó que cree que han estado más cerca de ganar que su rival.

"No hubiera pasado nada si hubiéramos ganado. Cuando te vas triste pero has sumado es porque has estado más cerca de ganar que el rival", dijo en la rueda de prensa posterior al partido.

El entrenador del Valladolid dijo que es un resultado "agridulce" porque fueron "mejores que el Levante" hasta que su rival se colocó por delante en el marcador.

"Ha sido un partido completo, hemos estado muy bien como equipo. Hemos hecho méritos para habernos adelantado antes que ellos, pero el equipo no ha perdido la fe y hemos remontado", agregó.

"No hemos perdido la identidad ni la compostura, pero nos han matado con el segundo gol", explicó Sergio, que confesó que en la acción del 1-0 del Levante su defensor Bruno tuvo que ser "más contundente" y que fue una jugada "desafortunada" por el resbalón de otro defensa.

Además, Sergio indicó que su equipo ha minimizado las virtudes del Levante. "Hemos entendido bien dónde venimos porque sus espacios a la espada son letales y lo hemos interpretado bien", señaló.

"El equipo se puede ir con la cabeza muy alta porque ha trabajado muy bien", insistió Sergio, que confirmó que El Yamiq ya ha superado el coronavirus.