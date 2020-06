"Sería bonito jugar en el Barça"

Pocas veces se escucha a un jugador de primer nivel venderse a otro como lo ha hecho Paulo Dybala. El argentino de la Juventus aseguró que le gustaría jugar en las filas del Barcelona.

"La verdad es que es un gran club, de nivel mundial, y con Messi es todavía más grande. Sería bonito jugar ahí", confesó el atacante de la Juventus en una entrevista en 'ESPN'.

Eso sí, Dybala insitió en que está contento donde está. "La Juventus también es una entidad muy grande, llena de historia, donde juegan grandes futbolistas. Hay tanta calidad que podrías montar dos equipos y la posibilidad de jugar con gente como Buffon y Cristiano, que hacen crecer al equipo", explicó.

"Estoy feliz aquí, tengo una gran relación con el ambiente, con la entidad, con el presidente. Creo que tarde o temprano nos sentaremos a hablar, o quizás no, no lo sé. Podría renovar, pero depende de la Juventus", aseveró el atacante de la 'Albiceleste'.

Dybala acaba contrato con el conjunto 'bianconero' en junio de 2022. "De momento no hay nada. Me queda año y medio de contrato, no es mucho y entiendo que con el coronavirus para el club es complicado, pero otros renovaron", advirtió.

"Hace un año la Juve no contraba conmigo, no querían que siguiera jugando aquí. Me buscaron el Manchester United, el Tottenham y creo que el PSG. Pero quería quedarme, venía de unos meses malos y no quería irme dejando esa imagen. Le dije al club que quería quedarme y no fue fácil porque las intenciones del equipo eran distintas. Una vez cerrado el mercado, y con la llegada de Sarri, crecí muchísimo", incidió Dybala.

Por último, el argentino habló sobre el racismo. "Lo que le pasó a Kean en Cagliari no fue fácil y vivimos situaciones parecidas en otros estadios. Le pasó ambién a Balotelli. En Italia esto debería castigarse más duro. Si no, vamos a ser los jugadores los que tomemos medidas para que eso deje de pasar", sentenció.