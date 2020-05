"Sería bonito jugar en LaLiga; ¿el Barça? No es pregunta para mí"

Cuando se abrió la puja para la marcha de Dani Olmo en el mercado de invierno, la opción del Barça cobró muchos enteros por aquello de haber sido canterano forjado allí. Sin embargo, en una entrevista con 'Goal' el catalán de Tarrasa insistió en que no cree que hicieran mucho por recuperarlo.

"No creo que esa sea una pregunta para mí. No se dio y tampoco sé si fue una opción real. Se escribieron muchas cosas en la prensa. En Zagreb estaba feliz, sabía que llegaría el momento de dar un paso adelante. El RB Leipzig fue uno de los equipos que más se interesó por mí y así me lo demostró. Por eso decidimos venir aquí", arguyó.

Olmo, eso sí, conserva buenísimas vivencias de su época en Can Barça que quedan intachables: "El último fue un año muy bueno, guardo muy buenos recuerdos de aquellos seis años".

Eso sí, pese a estar feliz y recién llegado en Alemania, no le falta cartel. Ni en Italia ni en España, donde el Atlético le tiene controlado. Y él ni mucho menos cerró la puerta a un regreso. "Sería bonito jugar en la liga de tu país, es uno de los mejores campeonatos del mundo, muy competitivo y que atrae a mucha gente. ¿Por qué no? Me gustaría jugar en LaLiga, sí", aseveró con vehemencia.