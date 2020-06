"Sería muy injusto y un agravio abrir los estadios al público"

Paco López no ha dudado en dar su opinión y señalar que se cometería una injusticia si se permite a los aficionados acudir a los estadios, ya que el Levante tomó la decisión de remodelar el Ciutat de València y trasladarse al estadio de La Nucía porque le aseguraron que eso no sería así.

"Lo que a nosotros se nos dijo cuando decidimos no jugar en nuestro estadio era que se iba a terminar LaLiga sin público y no entendería bajo ningún concepto que se abriera esa posibilidad porque me parece un agravio y creo que sería muy injusto", afirmó en una rueda de prensa virtual.

"Me parecería una auténtica p..., es así y lo pienso así porque no entiendo que se hiciera ese cambio de criterio. Desgraciadamente hemos vivido estos tres meses muchas cosas en cuanto a cambiar de criterio de un día para otro”, insistió.

El técnico del Levante señaló, además, que no se debe olvidar la crisis sanitaria que sufre España por el COVID-19, que provocó la cancelación de LaLiga.

"Se tomaron una serie de decisiones en el club pensando en que no iba a haber público. Me parecería injusto y no nos olvidemos la cantidad de personas fallecidas y más allá de lo deportivo, que sería un agravio y creo que no competiríamos en igualdad de condiciones, por encima de todo está la salud de las personas”, finalizó.