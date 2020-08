"Sería un error dejar salir a Vidal"

El FC Barcelona vive unos tiempos de cambio. El aterrizaje de Ronald Koeman en el Camp Nou ha iniciado de inmediato toda una revolución que podría llevarse por delante a varias de las caras más reconocibles del equipo en los últimos años.

Jugadores como Luis Suárez parecen tener ya pie y medio fuera del equipo de la Ciudad Condal. Y otros como Arturo Vidal podrían seguir los pasos del uruguayo, aunque la salida del internacional chileno no parece tan clara.

Y es que Vidal ha demostrado un buen nivel en sus dos campaña en Barcelona, algo que hace que sea un futbolista considerado en muy alta estima por gente cercana al club, como el ex consultor Ariedo Braida, que no traspasaría al centrocampista.

"No me consta que Vidal se deba ir, no lo creo. Además a Ronald Koeman le gustan los jugadores como Arturo Vidal. Tiene mucha garra, mucho talento. A mí me gusta mucho como jugador. Además que le queda un año más de contrato en el Barcelona", aseguró en 'La Cuarta' antes de asegurar que al 'Rey' le queda mucho fútbol todavía.

"Yo creo que todavía puede dar mucho más. Según mi manera de ver las cosas, sería un error dejar partir a Vidal. Es un futbolista que ha aportado mucho en los últimos partidos. Le da muchas variantes al equipo. Me cuesta creer que pueda marcharse. Son otros los nombres que yo he oído, pero no el del chileno Arturo Vidal