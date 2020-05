"Sería un honor y un sueño entrenar a la Roma"

Pepe Bordalás, entrenador del Getafe, tiene un sueño italiano. Que incluso trasciende lo futbolístico. Su idilio con el país transalpino es total. Tirando de ese hilo, en 'TeleRadioStereo' le arrancaron una confesión: espera dirigir a la Roma algún día.

"Sería una cosa increíble entrenar a la Roma, sería un honor. Un sueño para mí porque amo la ciudad y el club tiene una gran historia", comentó el entrenador de los azulones.

De hecho, explicó por qué le apodan 'el Romano'. "Siempre me ha fascinado la historia de la antigua Roma, de la ciudad, también tengo un tatuaje. Estoy enamorado de ella y por eso mis ex compañeros me llamaron así, pero tal vez también porque era pequeño pero peleaba mucho", desveló.

Eso sí, Bordalás también quiso dejar claro que es "feliz en el Getafe". "Es mi cuarta temporada y hemos hecho un gran trabajo. Como profesional, trabajo para ser llamado por un club importante, ese es mi objetivo. La Serie A me encanta, amo Italia y a su gente y sería bueno trabajar allí", amplió.

Igualmente, se mojó sobre la eliminatoria pendiente en la Europa League contra el Inter de Milán: "Estamos felices de estar donde estamos, es increíble para nosotros. El Inter es favorito, tiene un equipo formidable, una historia espléndida y una buena base de aficionados. Me gustaría que se juegue como siempre, a doble partido, pero no sabemos qué decidirá la UEFA".