"Sería un sueño jugar en Boca"

Arturo Vidal está enamorado de Boca. Así se pudo refrendar en la entrevista que el chileno del Barcelona concedió a 'ESPN': "Me gusta Boca porque todos sabemos lo que es en Argentina, los jugadores que han pasado por ahí...".

"Todos sabemos lo ganadores que son, la gente... Sería un sueño, pero estoy tranquilo. Gary (Medel) me conoce muy bien y siempre hablamos y le pregunto qué sintió metiéndole los goles a River o vistiendo la camiseta", admitió.

De cumplirse algún día, supondría su debut en una cancha en la que aún no pudo pericibir el aroma del césped: "No he tenido nunca la suerte de poder jugar en La Bombonera y siempre he querido sentir lo que dicen que se siente".