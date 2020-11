Enfado en el Atlético con Uruguay: "Ahora jugamos en desventaja"

El Atlético de Madrid recibirá la vistia del Barcelona este sábado y no podrá contar con figuras importantes como Luis Suárez, Torreira o Héctor Herrera. El parón ha reventado por completo los planes del Cholo.

Y así lo reflejó el presidente Enrique Cerezo en una entrevista en 'El Larguero', pues no se mordió la lengua a la hora de hablar sobre las fechas FIFA en momentos de pandemia.

"Estamos tristes y preocupados, sobre todo por el buen rendimiento y momento en el que se encontraban los jugadores. Es duro pensar que no van a poder jugar", dijo.

Cerezo insistió y defendió que no ha habido un control suficiente en Uruguay "por las fotos" que ha visto de la concentración y de la ya famosa barbacao sin mascarillas.

"Las selecciones también se pueden sacrificar y si no se puede jugar, no se juega. No es lo mismo un viaje de Madrid a Barcelona que un viaje de 13 horas a Brasil o a Uruguay", continuó.

Volviendo al compromiso con el Barcelona, el mandamás rojiblanco hizo hincapié en la importancia del partido con el Barcleona: "Nos jugamos mucho y hemos arriesgado con jugadores para que ahora no podamos contar con ellos. La verda des que ya juegas en desventaja, pero tenemos la confianza de nuestros jugadores y nuestros entrenadores para sacar el partido".