Serra Ferrer da un paso atrás

El Betis vive momentos importantes antes de la asamblea del lunes. Serra Ferrer lidera el movimiento opositor a la actual junta directiva, pero en 'Radio Marca' ha dado un pequeño paso atrás.

"El lunes es la asamblea, el sitio adecuado para que cada uno exprese su idea y se muestre conforme o disconforme con las decisiones tomadas. No es que no sean béticos buenos o béticos malos, sino que piden soluciones que aporten estabilidad y fortaleza tanto a nivel deportivo como económico. Ahí estaremos, si nos dejan, para aportar nuestra experiencia", incidió el ex director deportivo del Betis.

La plataforma 'Es posible otro Betis' cuenta, además de que Serra Ferrer, con Francisco Galera, Joaquín Caro Ledesma y Rafael Salas y ha pedido formalmente la inclusión de un consejero en la Junta.

"Tengo que agradecer muchísimo las muestras de apoyo que estoy recibiendo en todo momento de un número bastante grande que béticos. Con Joaquín mantengo un lazo de amistad y de admiración. La opinión que pueda tener es respetable, igual que imagino que respetará la mía si es diferente. El beticismo es transversal y tiene que ser plural", sentenció Serra Ferrer.