Serra Ferrer, dolido: "No entendí mi salida del Betis, no la vi normal"

Este sábado, 'Radio Marca' entrevistó a Lorenzo Serra Ferrer con motivo del 'Clásico', pero acabó tocando la actualidad de un Real Betis que a las 21:00 se mide al Atlético de Madrid. Para el ex dirigente verdiblanco, la etapa de Manuel Pellegrini es ilusionante.

"Pellegrini es un buen entrenador. Es una persona muy equilibrada en todos los puntos que tiene un entrenador para transmitir a los jugadores lo que desea de ellos, de cómo conseguirlo y cómo corregirlo", señaló Serra, que también hizo balance del inicio.

"Estamos en el inicio de la competición. Ha habido algún partido que no ha salido con la idea o predisposición preparada, pero hay mucha Liga por delante. Estoy convencido de que el Betis va a encontrar ese punto de equilibrio de lo que necesita para defender y para atacar, y también la situación tan complicada de no poder contar con el apoyo del público", expresó.

Pero en lo personal, Serra Ferrer habló de su salida y aseguró que aún no se la explica: "Las cosas tienes que aceptarlas, tanto si las entiendes como si no las entiendes y desear lo mejor, claro. No entendí mi salida, sin duda. Creo que habíamos hecho una temporada muy brillante, la segunda no tanto como esperábamos, pero habíamos cimentado una plantilla muy correcta y la prueba esta con los traspasos que el Betis fue capaz de conseguir".

"Era poner unas ideas y criterios muy claros para seguir creciendo. No lo pensó así el vicepresidente, apoyado por el presidente Ángel Haro, y decidieron que tenía que cambiar el sitio en el club. Aquello no lo vi normal, para estar allí para decir sí a todo lo que ellos proponían decidí ser más honesto y marcharme", añadió.

¿Cree que volverá algún día?: "Esta situación no es para responder un sí o un no. Es para escuchar la propuesta que te puedan hacer. Sin duda, el presidente ya ha dicho que no es posible que pueda volver allí y entiendo que él piense esto y Josemi también, pero en el fútbol y en la vida yo pienso que no debes cerrar puertas ni posibilidades".

"Yo tengo mucha pasión por el Betis porque me dio mucho, me hizo sentir un entrenador, buena persona en relación al trato con la afición y le tengo este agradecimiento y aprecio al Betis. Todo lo demás veremos lo que puede pasar en el futuro", concluyó.