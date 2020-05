Serra Ferrer recordó el ascenso del Betis en Burgos

Hay días que se quedan en la memoria. El 8 de mayo está marcado a fuego en el calendario de Serra Ferrer, en aquel entonces entrenador del Betis.

Serra afirmó, en declaraciones a 'EFE', que "son recuerdos muy bonitos y positivos los de aquel partido de hace veintiséis años en El Plantío", donde el Real Betis certificó su ascenso a Primera División al ganar por 0-2 al Burgos con goles de Luis Márquez y del argentino Daniel Toribio 'Toro' Aquino.

El mallorquín reconoció que entonces era "consciente de que el Betis, como club, no podía permitirse otro año en Segunda", donde consideró que el conjunto verdiblanco "no debería estar nunca", y marca como "clave" la "implicación de los jugadores" en el último tramo de aquella campaña, cuando suplió al entrenador croata Sergio Kresic.

"No perdimos ningún partido, aunque nos costó un poco arrancar al principio, y pudimos festejar el ascenso en la última jornada, contra el Espanyol en el Benito Villamarín. Todo lo vivido en Burgos me sirvió para impregnarme del beticismo que llevo dentro desde entonces", recalcó Serra.

El preparador balear calificó de "emocionante" el ánimo "de los aficionados que acompañaron hasta El Plantío" y recordó que "la remontada fue complicada porque había muchos equipos que querían subir, no era sencillo remontar sumando de dos en dos, como se sumaba entonces".

Lorenzo Serra Ferrer aprovechó la efeméride para "mandar recuerdos y un gran abrazo a Luis Márquez", autor del primer tanto del encuentro, "un golazo", que atraviesa una delicada situación de salud a causa de una grave enfermedad.

El técnico destacó que Rafael Gordillo, a quien calificó como "santo y seña del Betis, tuvo también sus cinco minutos de premio ese día", ya que sustituyó en el tramo final a Alexis Trujillo y, pese a su veteranía, "estaba en buen estado, siempre apoyó a los que jugaban más y arrimó el hombro en todo momento".

Consideró "básico el apoyo recibido nada más llegar" por "la gente de la casa", como "Pepe Lorente -el preparador físico- o Rogelio Sosa -que ejercía de segundo entrenador-", quienes hicieron que "siempre" se haya "sentido querido y respetado en el Real Betis".

Serra Ferrer se encontró con "una plantilla amplia y la situación no era fácil porque no había margen de error, había que acertar a la primera" en un plantel con "veinticinco jugadores, varios extranjeros y únicamente jugaban once", de modo que trabajó "la cohesión en charlas, pero si no llegan resultados...", admitió.

"Fue una de las temporadas que más he disfrutado como entrenador, era la primera vez que salía de Mallorca. Era una satisfacción saber que podía serle útil al Real Betis, pero también era una gran responsabilidad. Sabías que si las cosas no iban bien, no tenía opciones de continuar", subrayó.