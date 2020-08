"Serra Ferrer no era un director deportivo profesional"

En una entrevista para el diario 'ABC', López Catalán se ha centrado en la figura de un director deportivo que tanto ha dado que hablar y se ha referido a Lorenzo Serra Ferrer.

"El Betis necesitaba y necesita un director deportivo profesional. No es que lleve un año sin director deportivo, sino que lleva tres años sin director deportivo profesional porque Serra Ferrer no lo era", dijo.

El vicepresidente aseguró que quería que Serra Ferrer se quedara en el consejo, pero explicó que "no se lo tomó bien" y que, entonces, decidió atacarle.

"Serra Ferrer fue un gran entrenador. Nos parecía una buena incorporación en el consejo como vicepresidente deportivo y abrimos un diálogo sobre cómo tenemos que dar un paso adelante en el fichaje de un director deportivo profesional y que él se quedara en el consejo. No se lo tomó bien y decidió atacarme a mí", continuó.

Acabando, López Catalán quiso insistir en que él no ha tenido nada que ver con el mercado: "Yo no he participado en la elección o toma de decisión sobre ningún jugador, ya sea como salidas o entradas"