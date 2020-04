Setién abre la puerta a la continuidad de Coutinho

Philippe Coutinho es una de las grandes incógnitas del Barcelona de cara a la próxima temporada. Si su salida a la Premier League parecía cercana, ahora Quique Setién ha abierto una puerta a su continuidad en la Ciudad Condal.

Coutinho finalizará su cesión en el Bayern de Múnich y volverá del conjunto bávaro. El cuadro germano no hará efectiva la cláusula de compra por el brasileño, por lo que volverá.

Ahora, Setién ha abierto la posibilidad de que siga. "Entra dentro del comentario que acabo de hacer sobre ser un gran jugador. Me gusta mucho y es un jugador que en principio es del Barcelona", dijo el cántabro en 'RAC1'.

"Tendrían que pagar la cláusula u ofrecer una cantidad que al club le viniera bien. Cuento con que pueda estar aquí al comienzo de la próxima temporada. No sé qué quiere hacer, quizás tengo que hablar con él para preguntarle, Es un gran jugador sin duda", añadió sobre Coutinho.

También habló sobre el parón provocado por el COVID-19 y la posiblevuelta al fútbol. "Creo que ahora la situación que estamos viviendo y el futuro inmediato es una incertidumbre", explicó Setién.

"Todas las precisiones que se hayan hecho anteriormente hay que ponerlas en cuarentena, como estamos nosotros. Nadie sabe qué pasará, si se va a jugar. Sabemos cómo está la situación económica. Esto va a alterar el mercado y todo", aseveró el entrenador del Barcelona.

Ahondó Setién en la idea de reforzar la plantilla. "El club sigue trabajando en la posibilidad de incorporar a futbolistas, igual que hay que pensar que hay jugadores que pueden abandonar el club. Habría que ponerlo en 'stand by' porque va a ser difícil poder predecir qué paasará en el futuro con este tema económico", sentenció.

Setién no solo habló en 'RAC1', sino también en 'TV3'. Ahí, el entrenador del Barcelona opinó sobre la posibilidad de quedar campeón de Liga si no se reanudase la competición.

"Me gustaría jugar y quedar campeón jugando. Pero la realidad es que la situación está como está y se ha cortado. No sé si eso valdría para otorgar el título, pero no me voy a sentir campeón aunque tenga dos puntos más que el Madrid", sentenció.