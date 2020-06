Setién alabó el trabajo de Griezmann

El Barcelona tuvo un partido plácido, especialmente en la segunda mitad, para vencer al Leganés. Allí estuvo Antoine Griezmann, que un día más no pudo marcar con la camiseta azulgrana.

Setién, en sala de prensa, quiso alabar a su jugador. "No es fácil para los que juegan por dentro. Cuando acumulan tanta gente tienes que estar muy fino para encontrar los espacios. Griezmann puede participar más o menos, pero hace un trabajo encomiable. Ha marcado un gol, pero se lo han anulado. Es importantísimo para todos", aseguró el técnico del Barcelona.

"Todos los jugadores que juegan por dentro, no solo él, los interiores que tienen que estar ahí, moviéndose en espacios reducidos, les cuesta encontrar a los compañeros. Quizás cuando estemos un poco mejor con el balón podamos hacerlo más. O quizás contra equipos que no se cierren tantos", afirmó sobre el galo.

Otro de los nombres propios fue el de Ansu Fati, primer goleador del partido. "Había sufrido unas molestias durante varias semanas y ha jugado 45 minutos muy buenos. Nos ha abierto el marcador. Estoy contento porque trabaja mucho en defensa y nos ayuda", confesó.

"Hemos optado por Ansu porque llevaba ya unas cuantas sesiones en las que les he visto muy bien. Ha hecho un buen trabajo, tanto delante como en defensa. Le faltan cosas, pero tiene que tener la consistencia que todavía no tiene. Ha estado muy bien el tiempo que ha jugado y no hemos querido ponerle más en riesgo", añadió Setién sobre el canterano.

Reconoció Setién el gran trabajo realizado por el Leganés. "Son ellos los que tienen más mérito. Al contrario que en Copa, que marcamos muy pronto, lo han hecho muy bien. Han estado muy firmes. No es fácil encontrar estos espacios cuando nos falta ese punto de lucidez con el balón, nos falta esa sutileza todavía", afirmó.