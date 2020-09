Setién anunció que mandará un comunicado sobre su finiquito

Setién rompió su silencio. Y lo hizo, justamente, para anunciar que va a romper su silencio acerca de la situación de su finiquito por lo que le restaba de contrato con el Barcelona.

El cántabro, en declaraciones a 'Deportes Cuatro', anunció que haría pública la situación en breve: "Dentro de unas horas voy a mandar un comunicado".

Estas fueron las únicas palabras de Setién acerca de un tema que, según 'AS', acabará en denuncia del entrenador. La citada fuente adelanta que los abogados anunciarían este mismo jueves la denuncia por la que reclamarían cuatro millones de euros para su cliente.

Aunque parezca nimio en lo deportivo, no lo es tanto. Y es que hasta que el ex técnico 'culé' y la entidad no solventen su situación legal, Ronald Koeman, nuevo entrenador, no podría sentarse en un principio en el banquillo en los encuentros oficiales del Barcelona.

Sin embargo, el neerlandés sí que podría ocupar su plaza en el banquillo, al menos, durante el litigio gracias a una circular de LaLiga. El Barça entiende que tiene toda la temporada para abonar lo adeudado a Setién, tiempo en el que Koeman no tendría problema alguno para ocupar su butaca.