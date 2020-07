Setién, autocrítico: "No hicimos un gran partido"

El Barcelona derrotó en casa por la mínima al Espanyol, pero no dio sensación de mucha superioridad ante un equipo que ya está descendido a Segunda División. De ahí que Quique Setién, entrenador azulgrana, fuera autocrítico en la rueda de prensa posterior.

"No hemos hecho un gran partido hoy. Nos han dificultado mucho la defensa que ha hecho el Espanyol, muy intensa, muy cerrada. No hemos tenido espacios ni precisión para movernos ahí dentro. Ha sido muy difícil. Han hecho un gran trabajo defensivo, juntando a mucha gente. No es fácil con tanta gente ahí", afirmó el técnico. Sobre si hay posibilidades de ganar la Liga, afirmó: "Ya veremos lo que hace el Madrid".

Respecto a la bajada de rendimiento de Griezmann en comparación al duelo contra el Villarreal, analizó: "Buscamos soluciones desde que llegamos. No esperábamos que jugaran así, pero lo han hecho. No ha sido como en Villarreal. Tratas de buscar la manera, pero ya veremos si optamos por esto o por otra fórmula".

Sobre las dos expulsiones por roja directa, aseveró: "En la nuestra, veo que Ansu llega al balón. Veo que toca al balón y que hay disputa, claramente. La otra me parece una entrada seria. Si en la primera saca la roja, en la segunda también. Esas dos expulsiones generan espacios".